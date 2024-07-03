«Из-за жары перегрелась вся техника»: Сергей Минаев пожаловался на адское пекло во время съемок в Нижнем Новгороде

Известный писатель и сценарист, автор нашумевшего романа «Духless» Сергей Минаев приехал в Нижний Новгород на съемки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сергей Минаев записал видео на фоне Волги на Нижневолжской набережной и пожаловался на жару в городе.
— Мы сегодня снимаем в Нижнем Новгороде, и, честно говоря, это один из немногих моментов в нашей работе, когда перегрелась вся техника — здесь +30! Но мы работам по старинке, не перегреваясь, — сказал он.
Действительно, в Нижнем Новгороде на этой неделе стоит адское пекло: столбики термометров уже в понедельник перевалили за тридцатиградусную отметку, а дальше синоптики и вовсе обещают температуру +36.
Во время прогулки по берегу Волги Минаев заснял вывеску кафе и удивился, что на набережной возле Волги расположено кафе «Самурай».
— Как ресторан может называться? «Шаляпин»? «Бурлаки»? Или другим названием, связанным с Волгой. То есть японцы — древние жители Нижнего Новгорода, — иронизирует Сергей Минаев.
Также сценарист побывал недалеко от места строительства фуникулера, открытия которого нижегородцы ждут уже долгое время.
С каждым годом Нижний Новгород всё больше привлекает деятелей киноиндустрии. Совсем недавно мы рассказывали, что в городе начались съемки сериала «Злые люди» по мотивам рассказов писателя Николая Свечина.