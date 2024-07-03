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«Из-за жары перегрелась вся техника»: Сергей Минаев пожаловался на адское пекло во время съемок в Нижнем Новгороде

Писатель Сергей Минаев пожаловался на жару в Нижнем Новгороде.

Источник: Комсомольская правда

Известный писатель и сценарист, автор нашумевшего романа «Духless» Сергей Минаев приехал в Нижний Новгород на съемки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сергей Минаев записал видео на фоне Волги на Нижневолжской набережной и пожаловался на жару в городе.

— Мы сегодня снимаем в Нижнем Новгороде, и, честно говоря, это один из немногих моментов в нашей работе, когда перегрелась вся техника — здесь +30! Но мы работам по старинке, не перегреваясь, — сказал он.

Действительно, в Нижнем Новгороде на этой неделе стоит адское пекло: столбики термометров уже в понедельник перевалили за тридцатиградусную отметку, а дальше синоптики и вовсе обещают температуру +36.

Во время прогулки по берегу Волги Минаев заснял вывеску кафе и удивился, что на набережной возле Волги расположено кафе «Самурай».

— Как ресторан может называться? «Шаляпин»? «Бурлаки»? Или другим названием, связанным с Волгой. То есть японцы — древние жители Нижнего Новгорода, — иронизирует Сергей Минаев.

Также сценарист побывал недалеко от места строительства фуникулера, открытия которого нижегородцы ждут уже долгое время.

С каждым годом Нижний Новгород всё больше привлекает деятелей киноиндустрии. Совсем недавно мы рассказывали, что в городе начались съемки сериала «Злые люди» по мотивам рассказов писателя Николая Свечина.

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