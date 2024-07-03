51 пляж официально открыт в Татарстане

К началу июля Роспотребнадзор проверил все официальные площадки для отдыха у воды. Не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям вода на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани и пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, в пгт Карабаш Бугульминского района, Муслюмово.