51 пляж официально открыт в Татарстане

К началу июля Роспотребнадзор проверил все официальные площадки для отдыха у воды. Не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям вода на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани и пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, в пгт Карабаш Бугульминского района, Муслюмово.
Качество воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям на казанских пляжах «Нижнее Заречье» и «Локомотив».
В МЧС напомнили, что вне официальных пляжей купаться не рекомендуется. С начала текущего года в водоемах Татарстана погибли 29 человек, о чем ранее писал МК-Казань.