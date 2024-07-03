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51 пляж официально открыт в Татарстане

Официально в Татарстане открыт 51 пляж для купания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. Всего разрешенных мест для купания составит 61.

К началу июля Роспотребнадзор проверил все официальные площадки для отдыха у воды. Не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям вода на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани и пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах, в пгт Карабаш Бугульминского района, Муслюмово.

Качество воды не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям на казанских пляжах «Нижнее Заречье» и «Локомотив».

В МЧС напомнили, что вне официальных пляжей купаться не рекомендуется. С начала текущего года в водоемах Татарстана погибли 29 человек, о чем ранее писал МК-Казань.

туризм и отдых