«Поезд здоровья» сделал остановку в селе Ивановском Дивеевского округа

Татьяна Калганова решила посвятить часть отпуска походам к врачам. Специально подгадала к прибытию в Ивановское «Поезда здоровья». Говорит, чтобы получить квалифицированную медпомощь раньше нужно было ехать в Нижний Новгород. Так никакого отпуска не хватит, а мобильный комплекс решил проблему.

«В нашем селе много бабушек, которые нуждаются в этой помощи. И “Поезд здоровья” решает проблему с получением помощи от высококвалифицированных специалистов».

«23 человека на сегодняшний день. Но это ещё не предел. 70 человек было. Люди очень радуются, когда “Поезд здоровья” приезжает, потому что приём у специалистов и обследование здесь происходят в одном месте».