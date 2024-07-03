«Поезд здоровья» сделал остановку в селе Ивановском Дивеевского округа

Татьяна Калганова решила посвятить часть отпуска походам к врачам. Специально подгадала к прибытию в Ивановское «Поезда здоровья». Говорит, чтобы получить квалифицированную медпомощь раньше нужно было ехать в Нижний Новгород. Так никакого отпуска не хватит, а мобильный комплекс решил проблему.
Татьяна Калганова — жительница села Ивановское:
Татьяна Жижинова — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом «Поезда здоровья»:
В «Поезде здоровья» новый модуль. Его функционал — сбор анализов на гормон щитовидной железы и диабет. Важно своевременно выявить симптомы.
Нина Рыжкина — начальник «Поезда здоровья»:
За первое полугодие статистика «Поездов здоровья» впечатляет. 20 тысяч пациентов в 7 округах Нижегородской области, счёт на диагнозы, исследования и консультации идёт на десятки тысяч. Использование мобильных диагностических комплексов направлено на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Что соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение».