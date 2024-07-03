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«Поезд здоровья» сделал остановку в селе Ивановском Дивеевского округа

Теперь в нём новый модуль, его функционал — сбор анализов на гормон щитовидной железы и диабет.

Татьяна Калганова решила посвятить часть отпуска походам к врачам. Специально подгадала к прибытию в Ивановское «Поезда здоровья». Говорит, чтобы получить квалифицированную медпомощь раньше нужно было ехать в Нижний Новгород. Так никакого отпуска не хватит, а мобильный комплекс решил проблему.

Татьяна Калганова — жительница села Ивановское:

«В нашем селе много бабушек, которые нуждаются в этой помощи. И “Поезд здоровья” решает проблему с получением помощи от высококвалифицированных специалистов».

Татьяна Жижинова — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом «Поезда здоровья»:

«23 человека на сегодняшний день. Но это ещё не предел. 70 человек было. Люди очень радуются, когда “Поезд здоровья” приезжает, потому что приём у специалистов и обследование здесь происходят в одном месте».

В «Поезде здоровья» новый модуль. Его функционал — сбор анализов на гормон щитовидной железы и диабет. Важно своевременно выявить симптомы.

Нина Рыжкина — начальник «Поезда здоровья»:

«Мы сталкиваемся с увеличением онкологической заболеваемости, и наша первая задача — онкологическая настороженность — выявить и помочь пациенту на ранних этапах».

За первое полугодие статистика «Поездов здоровья» впечатляет. 20 тысяч пациентов в 7 округах Нижегородской области, счёт на диагнозы, исследования и консультации идёт на десятки тысяч. Использование мобильных диагностических комплексов направлено на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Что соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение».