В Енисейске восстановят исторический городской бульвар с беседками

Пешеходная зона пройдет по исторической части города — от улицы Бабкина до Святоградской площади на улице Худзинского. Раньше здесь существовал городской бульвар с беседками, из которых открывался вид на Енисей. Теперь его решили восстановить.
«Торговая площадь станет пешеходной, а торговые ряды модернизированы. Появится самый долгожданный для жителей элемент — пешеходный мостик, соединяющий две части набережной. Для удобства жителей оборудуют большую парковку на улице Ленина», — рассказали в пресс-службе краевого министерства строительства и ЖКХ.
Представители министерства отметили, что создание бульвара стало возможным благодаря тому, что проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, входящего в нацпроект «Жильё и городская среда». С 2018 года по этому нацпроекту благоустроены территории в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Кодинске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске, Ужуре, Шарыпове; а в Канске и Бородине появились по два новых объекта.