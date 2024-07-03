В Енисейске восстановят исторический городской бульвар с беседками

Представители министерства отметили, что создание бульвара стало возможным благодаря тому, что проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, входящего в нацпроект «Жильё и городская среда». С 2018 года по этому нацпроекту благоустроены территории в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Кодинске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске, Ужуре, Шарыпове; а в Канске и Бородине появились по два новых объекта.