Дожди и грозы ожидаются в Воронеже в ближайшие дни

По прогнозу регионального гидрометцентра, ночью и днем в четверг, 4 июля, в Воронеже ожидаются кратковременные дожди и грозы. В пятницу, 5 июля, также прогнозируют небольшие дожди. Согласно данным прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа, предостережение о грозах начнет действовать в регионе сегодня с 18:00.