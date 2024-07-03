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Дожди и грозы ожидаются в Воронеже в ближайшие дни

Жара пока не отступит.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 763 мм рт. ст. +21°

По прогнозу регионального гидрометцентра, ночью и днем в четверг, 4 июля, в Воронеже ожидаются кратковременные дожди и грозы. В пятницу, 5 июля, также прогнозируют небольшие дожди. Согласно данным прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа, предостережение о грозах начнет действовать в регионе сегодня с 18:00.

Несмотря на небольшие осадки, жара не отступит. В четверг в Воронеже ожидается до +34 градусов, а в пятницу — около +33 градусов. В отдельных районах области термометры могут показать +36…+37 градусов.

Ранее главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков рассказал РИА «Воронеж», что жара в регионе сохраняется из-за устойчивого антициклона, который не пускает прохладную погоду.

В целом среднемесячная температура воздуха в июле будет в Воронеже выше нормы.