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В Перми мужчина оказался заперт под землёй в овощной яме

К пострадавшему выехали спасатели.

Источник: Пермская городская служба спасения

Мужчина оказался заперт под землёй в овощной яме в Перми, сообщает городская служба спасения.

Сообщение об обрушении грунта в овощной яме поступило на пульт оперативного дежурного. На место выехали сотрудники группы быстрого реагирования № 1. Спасателям удалось установить контакт с мужчиной с помощью трубы воздуховода.

«Мужчина находился под землёй в нише высотой всего 40 сантиметров. Благодаря профессиональным действиям спасателей при помощи шанцевого инструмента была извлечена земля и распилены шпалы перекрытия», — рассказали в службе спасения.

Пострадавший пермяк был извлечён из-под завала. Мужчина был передан медработникам.