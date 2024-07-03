В Перми мужчина оказался заперт под землёй в овощной яме

Мужчина оказался заперт под землёй в овощной яме в Перми, сообщает городская служба спасения.
Сообщение об обрушении грунта в овощной яме поступило на пульт оперативного дежурного. На место выехали сотрудники группы быстрого реагирования № 1. Спасателям удалось установить контакт с мужчиной с помощью трубы воздуховода.
«Мужчина находился под землёй в нише высотой всего 40 сантиметров. Благодаря профессиональным действиям спасателей при помощи шанцевого инструмента была извлечена земля и распилены шпалы перекрытия», — рассказали в службе спасения.
Пострадавший пермяк был извлечён из-под завала. Мужчина был передан медработникам.