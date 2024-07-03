«Когда вновь поступят в продажу — неизвестно»: в Красноярске на фоне аномальной жары раскупили вентиляторы в магазинах

В Красноярске к началу июля с полок магазинов исчезли вентиляторы. Об этом «КП-Красноярск» рассказали читатели.
По словам красноярцев, вентиляторов нет ни в DNS, ни в М-Видео, ни в Эльдорадо, ни в Лемана ПРО. Более того, неизвестно даже, когда в магазины поступят новые партии.
Так, источник в DNS сообщил, что в ассортименте остался лишь один вентилятор, да и тот за 35 тысяч рублей. А в ближайшее время полки торговых точек устройствами пополняться точно не будут:
— Вентиляторы только на заказ. Но сразу предупреждаю, что ожидать быстро не надо — от 6 дней и дольше.
В Лемана ПРО также сообщили, что вентиляторов нет уже продолжительное время, а когда они вновь поступят в продажу — неизвестно.
Проблемы у красноярцев и с установкой кондиционеров. Купить в магазинах их можно легко, но горожане жалуются, что установить все оборудование сразу сейчас невозможно:
— Все говорят, что могут только через месяц. А через такое время уже и не надо будет.
Всему виной аномальная жара, которая держится в Красноярске уже больше недели. Столбик термометра опускается ниже +30 градусов только к вечеру. А на минувших выходных днем температура поднималась до экстремальных +38 градусов.
— Период жары довольно продолжительный, так что можно считать, что сейчас практически аномалия. В Красноярске и вовсе среднесуточная температура воздуха до вчерашнего дня превышала климатическую норму на 7−8 градусов, — рассказал «КП»-Красноярск ведущий синоптик гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов.
В целом жители и гости Красноярска могут не рассчитывать на прохладу в июле. На прошедшей 1 июля пресс-конференции в пресс-центре «КП»-Красноярск, Ульянов рассказал, что во втором летнем месяце ожидается средняя температура на 1−2 градуса выше нормы.
По краткосрочному прогнозу портала GISMETEO, жара в Красноярске продлится до середины следующей недели, но с небольшим перерывом на пятницу, когда ожидается около +23 градусов днем. Однако к пеклу добавится и дождь, осадки ожидаются каждый день.