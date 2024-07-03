На Красноярск надвигается гроза с ливнями и сильным ветром

В Красноярске ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС.
Во второй половине дня 3 июля и ночью 4 июля в Красноярске и центральных районах Красноярского края ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Возможны порывы электрических проводов, падение деревьев, заборов, конструкций.
В такую погоду при грозах спасатели призывают не находиться у воды и на воде, не прикасаться к металлическим приборам, в помещениях желательно отключить электроприборы.
Ранее в Хакасии объявляли штормовое предупреждение 3 и 4 июля.