Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярск надвигается гроза с ливнями и сильным ветром

Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 3 июля и ночью 4 июля.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

В Красноярске ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС.

Во второй половине дня 3 июля и ночью 4 июля в Красноярске и центральных районах Красноярского края ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Возможны порывы электрических проводов, падение деревьев, заборов, конструкций.

В такую погоду при грозах спасатели призывают не находиться у воды и на воде, не прикасаться к металлическим приборам, в помещениях желательно отключить электроприборы.

Ранее в Хакасии объявляли штормовое предупреждение 3 и 4 июля.