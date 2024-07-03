Рейс из Сочи в Стамбул отложен на 15 часов из-за технической неисправности

Пассажирам обещают в ближайшее время резервный борт. Уточняется, что им оказываются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП).



Согласно информации онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет рейса IO-5763 Сочи — Стамбул на воздушном судне SSJ100−9 изначально был запланирован на 19:00 мск 2 июля. Однако, по последней информации, вылет борта запланирован на 10:14 мск 3 июля.