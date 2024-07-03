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В одно из старейших поселений Хабаровского края вернулся свет

Из-за поломки сразу двух дизель-генераторов Удское четыре дня оставалось без электричества.

Источник: Хабаровский край сегодня

Одно из самых старых поселений Хабаровского края, село Удское Тугуро-Чумиканского района, почти на неделю полностью лишилось электроснабжения. Из строя вышли оба дизель-генератора, при помощи которых местные жители обеспечиваются этим благом цивилизации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Четыре дня всё село провело без света. Кто-то свечами пользовался, некоторые односельчане портативные генераторы расчехлили. Но холодильники почти у всех потекли. «Весело» было. Сегодня доставили деталь для дизеля на 200 киловатт. Худо-бедно свет появился. Но Удскому требуется 300 кВ. Ждём, когда энергетики привезут детали для починки основного генератора, — сказал руководивший 12 лет ДЭС села Удское Михаил Мусатов. — Надо сказать, при мне такого не было. Всегда имелся в наличии запас комплектующих, чтобы оперативно починить генераторы в случае поломки. Сейчас станция под централизованным управлением «Хабаровских энергетических систем» и то и дело перебои случаются, которых можно было бы избежать.

Напомним, в феврале 2021 года в Удском сгорело деревянное здание дизельной электростанции 1968 года постройки.

Правительство Хабаровского края выделило порядка 20 млн рублей, на которые приобрели и доставили морем в отдалённый Тугуро-Чумиканский район новую модульную электростанцию. Проблемы же с наличием комплектующих на случай выхода из строя техники должно решать предприятие, в ведении которого находится ДЭС.

ЖКХ