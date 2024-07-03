В одно из старейших поселений Хабаровского края вернулся свет

— Четыре дня всё село провело без света. Кто-то свечами пользовался, некоторые односельчане портативные генераторы расчехлили. Но холодильники почти у всех потекли. «Весело» было. Сегодня доставили деталь для дизеля на 200 киловатт. Худо-бедно свет появился. Но Удскому требуется 300 кВ. Ждём, когда энергетики привезут детали для починки основного генератора, — сказал руководивший 12 лет ДЭС села Удское Михаил Мусатов. — Надо сказать, при мне такого не было. Всегда имелся в наличии запас комплектующих, чтобы оперативно починить генераторы в случае поломки. Сейчас станция под централизованным управлением «Хабаровских энергетических систем» и то и дело перебои случаются, которых можно было бы избежать.