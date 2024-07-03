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Первый большой океанариум появится в Ялте

Первые 10 обитателей уже куплены в Сингапуре и сейчас живут в Питере.

Источник: Администрация Ялты

В Ялте начали реализовывать большой проект — первый в городе океанариум. Первые 10 обитателей уже куплены в Сингапуре и сейчас живут в Питере, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети градоначальницы Янины Павленко.

Над проектом работает крымский предприниматель Виктор Жиленко — создатель «Алуштинского аквариума», парков миниатюр, «Ялтинского крокодиляриума» и других знаковых объектов.

Океанариум расположится на набережной, в подвалах исторических торговых рядов бывшей гостиницы «Россия», построенных на рубеже XIX—XX вв.еков. В нём будет несколько залов, туннель с черноморскими рыбами и один из самых больших в России акуляриум.

10 обитателей уже закуплены в Сингапуре и сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Кассы и холл расположатся на месте бывшей бургерной, а на фасаде будет новая фотозона со скамейкой и железной акулой — её внешний вид обсудили на архитектурно-художественном совете — одобрили с небольшими доработками.

рассказала Янина Павленко