Первый большой океанариум появится в Ялте

В Ялте начали реализовывать большой проект — первый в городе океанариум. Первые 10 обитателей уже куплены в Сингапуре и сейчас живут в Питере, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети градоначальницы Янины Павленко.
Над проектом работает крымский предприниматель Виктор Жиленко — создатель «Алуштинского аквариума», парков миниатюр, «Ялтинского крокодиляриума» и других знаковых объектов.
Океанариум расположится на набережной, в подвалах исторических торговых рядов бывшей гостиницы «Россия», построенных на рубеже
10 обитателей уже закуплены в Сингапуре и сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Кассы и холл расположатся на месте бывшей бургерной, а на фасаде будет новая фотозона со скамейкой и железной акулой — её внешний вид обсудили на архитектурно-художественном совете — одобрили с небольшими доработками.