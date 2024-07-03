Первый большой океанариум появится в Ялте

10 обитателей уже закуплены в Сингапуре и сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Кассы и холл расположатся на месте бывшей бургерной, а на фасаде будет новая фотозона со скамейкой и железной акулой — её внешний вид обсудили на архитектурно-художественном совете — одобрили с небольшими доработками.