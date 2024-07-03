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Замглавы посёлка Краснообск Евгению Коржову продлили арест

Обвиняемый во взяточничестве чиновник пробудет под стражей до 2 августа.

Источник: AP 2023

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок ареста заместителя главы посёлка Краснообск Евгения Коржова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, чиновник был задержан 2 мая сотрудниками УФСБ с поличным при получении взятки в 180 тыс. рублей от предпринимателя.

По версии следствия, денежные средства предназначались за принятие решения о выборе именно этого предпринимателя при заключении контракта на производство декоративных изделий, предназначенных для благоустройства населённого пункта.

3 мая Центральный районный суд Новосибирска арестовал Коржова до 2 июля 2024 года.

Защита чиновника пыталась оспорить его арест, просив избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, но безуспешно.

Согласно решению Дзержинского суда, срок содержания Коржова под стражей продлён до 2 августа 2024 года.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что экс-главу сельсовета под Новосибирском подозревают в особо крупном мошенничестве.