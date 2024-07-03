Встретил друга, с которым не виделись 44 года, и пережил атаку слепней: как проходит необычное велопутешествие 86-летнего москвича в Пермь

— Ехал по новой трассе, очень хорошо и безопасно, но нет придорожных зон отдыха. Попал под ливень с сильным ветром, и некуда было съехать и укрыться. С трудом нашел недалеко от дороги в лесу место для палатки, все промокло, но выручила газовая плитка. Сушил спальник, кипятил чай и немного поспал. Утром в 3.30 стартовал и в 8 часов был во Владимире, в гостях у друга, с которым не виделись 44 года! Далее стартую на Нижний Новгород, — рассказал в одном из постов велопутешественник.