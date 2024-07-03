Встретил друга, с которым не виделись 44 года, и пережил атаку слепней: как проходит необычное велопутешествие 86-летнего москвича в Пермь

Уже две недели 86-летний пенсионер Борис Ракинцев из города Раменского Московской области путешествует по дорогам страны. Он движется на восток, его конечная цель — Пермский край, откуда Борис Павлович родом.
Из дома велопутешественник выехал 20 июня, и в настоящий момент находится в Кировской области. Весь путь его составляет 1,5 тысячи километров, за день пенсионер проезжает в среднем по 80 километров.
Днем он крутит педали по трассе, а ночью спит, причем, не только в гостиницах, но чаще всего прямо в лесу, в палатке. Поэтому не раз он попадал под ливень.
— Ехал по новой трассе, очень хорошо и безопасно, но нет придорожных зон отдыха. Попал под ливень с сильным ветром, и некуда было съехать и укрыться. С трудом нашел недалеко от дороги в лесу место для палатки, все промокло, но выручила газовая плитка. Сушил спальник, кипятил чай и немного поспал. Утром в 3.30 стартовал и в 8 часов был во Владимире, в гостях у друга, с которым не виделись 44 года! Далее стартую на Нижний Новгород, — рассказал в одном из постов велопутешественник.
Потом были Владимирская, а далее Кировская область. На днях ему тоже пришлось ночевать в палатке, так как было уже поздно, и пенсионер немного не доехал до ближайшей гостиницы.
— Утром замерз и толком не отдохнул. Тяжело ехать. Мне надо освежиться, а то жара, слепни замучили — кусают. Едешь, а они тебе в локти и ниже колен впиваются, не знаешь, как от них отмахнуться. Сейчас в реке Пыжма освежусь и снова в путь, — записал видеоотчет путешественник.
Несмотря на трудности, 86-летний Борис Павлович полон решимости добраться до родного Пермского края, так как он является его малой родиной. Он родился в 1937 году в глухой деревне Канава между Пермью и Кунгуром. Сейчас его малая родина исчезла с лица земли, но желание побывать в Прикамье — огромное!
Из детских воспоминаний у пермяка осталось то, как он ходил за грибами — ягодами и купался в местном пруду. Еще как ходил в школу. Помнит, как в пятом классе их повезли классом в Пермский театр оперы и балета.
— Смотрели мы Конька-Горбунка. Но запомнилось мне не представление, а буфет! Там продавалось такое изобилие сладостей, что глаза разбегались! Я выбрал халву, которая оказалась настолько невероятной, что вкус ее потом преследовал меня всю жизнь! Где бы я ни покупал халву, я всегда сравнивал ее с той халвой из моего далекого детства!
О том, как идет эта необычная поездка, рассказывает в telegram-канале «Борис Павлович Раменское-Пермь» его внук.