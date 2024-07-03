Горы мусора на берегу Каспия возмутили Казнет

Очень грязно. Но море шикарное. Текущее поколение уже безнадежно. Они даже не понимают, зачем нужно чистоту соблюдать. Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. Можно купить образование, но не ум. Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю. Это нужно прививать в школах детям. Вот честно, очень непонятно, что произошло с людьми. Очень стал город грязный. Еще все жалуются в городе, что коммунальные службы не работают! Надо начинать с себя! — сетуют многочисленные комментаторы.