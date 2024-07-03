Главные новости 3 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 3 июля 2024 года.
Правительство внесло поправки к налоговому пакету
Правительство внесло поправки к законопроекту о налоговой системе. Среди изменений: налог на прибыль для ИТ-компаний — 5% до 2030 года, уточнение порядка уплаты НДС для предпринимателей на УСН, освобождение от НДС для доходов до 60 млн руб.
Орбан раскрыл реакцию Зеленского на идею о прекращении огня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня для начала переговоров с Россией, но Зеленский отреагировал с сомнением. Орбан подчёркивает важность мира и намерен проинформировать ЕС о возможностях мирного урегулирования.
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов
Муфтият Дагестана временно запретил носить никабы из-за угроз безопасности, учитывая обращения регионального министерства и заключение отдела фетв. Решение временное, до нового богословского заключения.
США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России
США разрешат Украине дальние удары, если Россия «расширит фронт», заявил помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен. Кремль назвал эту позицию опасной, Путин предупреждал о симметричном ответе.
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Амнистия не касается рецидивистов, тех, кто не возместил ущерб, приговоренных к смертной казни или пожизненному заключению.