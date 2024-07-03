Главные новости 3 июля 2024 года

Правительство внесло поправки к законопроекту о налоговой системе. Среди изменений: налог на прибыль для ИТ-компаний — 5% до 2030 года, уточнение порядка уплаты НДС для предпринимателей на УСН, освобождение от НДС для доходов до 60 млн руб.