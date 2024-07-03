Чем вам не Африка? В крымском парке «Тайган» будут разводить зебр

Все зебры отлично перенесли переезд. При этом погрузка и выгрузка этих животных дело не простое. Зебры очень пугливы и разбегаются в разные стороны при попытке направить их в грузовик, а колоть им транквилизаторы нельзя (при засыпании животное упадет и сломает себе ноги). Впрочем, и во время транспортировки без выкрутасов не обходится. Очень часто «безрассудные» зебры позволяют себе разные «па», которые чреваты переломом шеи. Поэтому везут полосатых красавцев и красавиц со всей осторожностью.