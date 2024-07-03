Чем вам не Африка? В крымском парке «Тайган» будут разводить зебр

Крым, конечно, не Африка, но местные степи ничуть не хуже саванн — те же редко разбросанные деревья и кустарники. Неудивительно, что здесь отлично прижились львы, а теперь будут плодиться и зебры! Полосатых парнокопытных активно завозит в белогорский парк «Тайган» его владелец Олег Зубков. Из этих заводных и совершенно не поддающихся дрессировке диких африканских лошадей он планирует создать целое стадо и начать их разведение. На радость туристам и для поставок в другие зоопарки страны.
«На сегодняшний день у нас уже в общей сложности 13 зебр. Десять в “Тайгане” и три в зоопарке “Сказка”», — рассказал КП-Крым Олег Зубков.
Большинство зебр Чапмана в Крым привезли из Херсонской области. Осенью прошлого года «Тайган» и биосферный заповедник «Аскания-Нова», где большая коллекция этих копытных, подписали соглашение о сотрудничестве и обмене животными. Сначала на полуостров приехала пожилая беременная самка и два годовалых зебренка, а на прошлой неделе — еще семь молодых особей. Такую крупную партию зебр на полуостров завезли впервые. Но и это еще не все.
«У нас уже достаточно зебр, но по договору мы еще будем возить молодняк. Общее количество пока не знаем, но точно могу сказать, что следующая партия будет осенью», — поделился планами Олег Зубков.
Все зебры отлично перенесли переезд. При этом погрузка и выгрузка этих животных дело не простое. Зебры очень пугливы и разбегаются в разные стороны при попытке направить их в грузовик, а колоть им транквилизаторы нельзя (при засыпании животное упадет и сломает себе ноги). Впрочем, и во время транспортировки без выкрутасов не обходится. Очень часто «безрассудные» зебры позволяют себе разные «па», которые чреваты переломом шеи. Поэтому везут полосатых красавцев и красавиц со всей осторожностью.
Кстати, первым в Крым в феврале этого года привезли самца зебры из Мариуполя, которого так и назвали Крымом. Пару ему составила местная самка по имени Россия из ялтинского зоопарка. У Крыма были гигантские наросты на копытах, из-за чего он не мог нормально передвигаться. Но благодаря усилиям Олега Зубкова, который лично срезал с копыт лишнее, сегодня о наростах не напоминает ничто.