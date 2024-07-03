Восточное кладбище в Перми достраивать не будут

Строительство крематория на Восточном кладбище в Перми завершать не будут. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в мэрии.
«На данный момент рассматриваются разные варианты, один из них — возведение нового крематория» — уточнили в администрации города. Это связано с тем, что новые технологии и инженерные решения, доступные на сегодняшний день, позволяют улучшить качество возводимых построек.
Напомним, городские власти вели работы по строительству крематория на Восточном кладбище более десяти лет, но оно так и не было завершено. Проект заморозили из-за недостатка финансирования.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми к 2025 году планируют построить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище.