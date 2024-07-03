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Во Владивостоке готовят площадку под новый памятник медикам края

В региональной столице активно идут работы по созданию площадки под установку будущего памятника медицинским работникам Приморского края. Также благоустраивается территория рядом с площадкой.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

В региональной столице активно идут работы по созданию площадки под установку будущего памятника медицинским работникам Приморского края. Также благоустраивается территория рядом с площадкой.

Как сообщается на сайте городской администрации, идея установить памятник принадлежит Светлане Морозовой, председателю советов почётных граждан Владивостока и Приморского края.

Идея появилась во время пандемии. Её поддержали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков (администрация города выделила участок земли на проспекте Красного Знамени у общежитий ТГМУ под установку памятника).

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