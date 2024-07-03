Очередную группу иностранцев-нарушителей выдворили из Хабаровского края

Сотрудники межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов помогли обеспечить выдворение из России 42 иностранных граждан, задержанных в Хабаровском крае за нарушение миграционного законодательства и привлечённых к административной ответственности. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ведомства, депортации они ожидали в центре временного содержания.
— Всего сначала года из Хабаровского края был выдворен 491 иностранный гражданин. В основном, это люди, которые приехали работать в регион, однако у них закончился патент. Продевать они его не стали и остались здесь нелегально. Среди нарушений также фиктивная регистрация по месту жительства — прописаны они были по одному адресу, а фактически жили в другом месте, — сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Исполняя решения суда, приставы сопровождают иностранцев к пункту пропуска через государственную границу и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Теперь въезд в нашу страну для выдворенных лиц будет закрыт на 5 лет. Добавим, что к ответственности также привлекаются предприниматели, которые устраивают к себе трудовых мигрантов, нарушающих законодательство Российской Федерации.
Отметим также, что в России задержано порядка 30 тысяч мигрантов, которые не захотели вставать на воинский учёт — об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме. Всех их зарегистрировали в военкоматах и 10 тысяч человек уже отправили отдавать гражданский долг в рядах вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции.