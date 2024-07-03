Очередную группу иностранцев-нарушителей выдворили из Хабаровского края

— Всего сначала года из Хабаровского края был выдворен 491 иностранный гражданин. В основном, это люди, которые приехали работать в регион, однако у них закончился патент. Продевать они его не стали и остались здесь нелегально. Среди нарушений также фиктивная регистрация по месту жительства — прописаны они были по одному адресу, а фактически жили в другом месте, — сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов.