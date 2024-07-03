Большие семейные выходные ждут семьи Хабаровского края

— «Большие семейные выходные» — это масштабный проект, который подчеркивает, что семейная политика для федеральных и краевых органов власти приоритетна. На различных фестивалях, концертах и других мероприятиях у наших семей будет отличная возможность провести время. Разные события объединят людей с разными историями и целые поколения. Это хороший повод провести день всем вместе, узнать близких с новой стороны. Организаторы приготовили много интересного и с нетерпением ждут граждан. Приглашаем всех, независимо от возраста, провести эти выходные активно и позитивно, — отметили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края.