Большие семейные выходные ждут семьи Хабаровского края

«Большие семейные выходные» (0+) — это масштабный всероссийский проект, который направлен на объединение разных поколений семьи при участии в совместных активностях. Все мероприятия приурочены к Году семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Для жителей будут организованы различные активности — культурно-массовые, развлекательные, познавательные мероприятия с участием многопоколенных семей и детей разного возраста. Это отличная возможность провести время вместе с семьей, сформировать новые традиции, укрепляющие отношения детей и родителей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
На площади им. Ленина 6 и 7 июля с 12 до 21 часов семьи города ждет насыщенная концертная программа от лучших творческих коллективов Хабаровского края, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, презентация продукции, производимой в регионе. Интерактивные и образовательные площадки, мастер-классы и интересные лекции от образовательных учреждений города, большое количество розыгрышей и подарков. На сцене выступят лучшие вокальные и музыкальные коллективы края, а также две популярные группы: «Burito» и «Джанго».
День семьи, любви и верности-2024: история, традиции, мероприятия
6 июля с 14 до 21 часов на стадионе им. Ленина пройдёт Дальневосточный межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры «Мит эвенкил — 2024» (0+). В программе: выставка-ярмарка мастеров народных художественных ремёсел регионов Дальнего Востока «Савкан» («Мастерство»), презентация семейных общин эвенкийской кухни «Девкит», гала-концерт творческих коллективов и солистов «Икэвун», показ традиционной и современной одежды «Этнические мотивы», показательные соревнования по национальным видам спорта, обрядовая программа «Улгани». В мероприятии примут участие творческие коллективы, центры народных художественных ремёсел, семейные национальные общины носители и информаторы эвенкийской культуры Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Сахалинской областей, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутии), Китайской Народной Республики.
Также 6 июля в 10 часов на стадионе «Юность» (ул. Королева, 4 Г) пройдет акция «Всей семьей на ГТО!» (0+) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичное мероприятие состоится 8 июля в 10 часов в Доме-интернате для престарелых и инвалидов 1 (ул. Гагарина, 1 ж).
На площадке перед Домом офицеров ВВО (ул. Шевченко, 16) 6 июля в 15 часов пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности (0+). В программе: мастер-классы, фотозоны, ярмарка, выставка картин, игровая программа, фудкорт и концерт творческих коллективов Хабаровска.
С 6 по 7 июля в Хабаровске на территории ТОГУ пройдет форум семей «Родные-Любимые» (6+). В форуме планируется участие школьников от 10 до 17 лет, а также их родителей, бабушек, дедушек, сестер и братьев. Для участников проведут психологические, образовательные и творческие мастер-классы и лекции.
— «Большие семейные выходные» — это масштабный проект, который подчеркивает, что семейная политика для федеральных и краевых органов власти приоритетна. На различных фестивалях, концертах и других мероприятиях у наших семей будет отличная возможность провести время. Разные события объединят людей с разными историями и целые поколения. Это хороший повод провести день всем вместе, узнать близких с новой стороны. Организаторы приготовили много интересного и с нетерпением ждут граждан. Приглашаем всех, независимо от возраста, провести эти выходные активно и позитивно, — отметили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края.
Добавим, что инициатива «Большие семейные выходные» реализуется специально для семей, чтобы объединить их общими активностями, дать возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции.