В Нижнем Тагиле появятся свободные от электросамокатов зоны

Мэрия Нижнего Тагила заявила о планах по созданию в городе зон, свободных от использования средств индивидуальной мобильности, а также территорий, на которых скоростной режим электросамокатов будет ограничен. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
Соответствующий проект постановления будет разработан в ближайшее время. Перед этим в мэрии проведут совещание с участием глав районов, сотрудников ГИБДД города, а также кикшеринговых компаний.
Отметим, что в Нижнем Тагиле каждый год происходят аварии с участием электросамокатов. Так, например, 30 июня девушка упала с СИМа в парке НТМК, после чего вынуждена была обратиться в больницу.