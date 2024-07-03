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В Нижнем Тагиле появятся свободные от электросамокатов зоны

Такие планы озвучили в мэрии города.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Нижнего Тагила заявила о планах по созданию в городе зон, свободных от использования средств индивидуальной мобильности, а также территорий, на которых скоростной режим электросамокатов будет ограничен. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

Соответствующий проект постановления будет разработан в ближайшее время. Перед этим в мэрии проведут совещание с участием глав районов, сотрудников ГИБДД города, а также кикшеринговых компаний.

Отметим, что в Нижнем Тагиле каждый год происходят аварии с участием электросамокатов. Так, например, 30 июня девушка упала с СИМа в парке НТМК, после чего вынуждена была обратиться в больницу.