В Приморье откроют два Семейных многофункциональных центра

«Высокое качество и доступность социальных услуг, максимальное внимание к потребностям конкретной семьи — основные приоритеты в работе Семейных МФЦ. На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся в службу. Именно в интересах семьи — не детей или родителей, а всей семьи, как единого сообщества близких людей — строят свою работу специалисты», — считает председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.