В Приморье откроют два Семейных многофункциональных центра

На базе Владивостокского и Арсеньевского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних начнут работу два Семейных МФЦ, сообщает региональное правительство.
Как рассказала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, Семейные МФЦ помогут сформировать новый позитивный образа организаций социального обслуживания, оптимизировать процесс получения помощи семьями с детьми.
Работа выстроена по принципу «одного окна» и нет необходимости посещать разные инстанции. Особое внимание уделяется доступности оказания помощи, в том числе использованию цифровых ресурсов.
«Высокое качество и доступность социальных услуг, максимальное внимание к потребностям конкретной семьи — основные приоритеты в работе Семейных МФЦ. На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся в службу. Именно в интересах семьи — не детей или родителей, а всей семьи, как единого сообщества близких людей — строят свою работу специалисты», — считает председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.