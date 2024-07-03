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В Приморье откроют два Семейных многофункциональных центра

Приморский край вошел в число победителей конкурса проектов по созданию семейных многофункциональных центров, который провел Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Источник: Freepik

На базе Владивостокского и Арсеньевского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних начнут работу два Семейных МФЦ, сообщает региональное правительство.

Как рассказала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, Семейные МФЦ помогут сформировать новый позитивный образа организаций социального обслуживания, оптимизировать процесс получения помощи семьями с детьми.

Работа выстроена по принципу «одного окна» и нет необходимости посещать разные инстанции. Особое внимание уделяется доступности оказания помощи, в том числе использованию цифровых ресурсов.

«Высокое качество и доступность социальных услуг, максимальное внимание к потребностям конкретной семьи — основные приоритеты в работе Семейных МФЦ. На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся в службу. Именно в интересах семьи — не детей или родителей, а всей семьи, как единого сообщества близких людей — строят свою работу специалисты», — считает председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.