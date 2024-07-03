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В Кемерове двое госавтоинспекторов брали взятки у пьяных водителей

Возбуждено уголовное дело.

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших сотрудников ГИБДД. Их подозревают в совершении восьми эпизодов получении должностным лицом взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору.

С марта по июнь прошлого года фигуранты путем безналичных переводов через посредника получили взятку 240 000 рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности пьяных восьми граждан. От управления транспортным средством нарушителей тоже не отстранили.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Действиям взяткодателей и посредника также будет дана юридическая оценка», — пишут правоохранители.