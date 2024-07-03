С 6 июля в Ростове запретят разворот на проспекте 40-летия Победы

Это коснется перекрестка напротив дома № 318.
Водителям не разрешат выезжать со второстепенной дороги на главную в направлении Аксая. Для разворота нужно будет доехать до ближайшего дорожного кольца.
В городском департаменте автомобильных дорог сообщили, что меры связаны с повышением безопасности.
Отметим, что в этот же день ограничения в Ростове введут на улице Бодрой, 90, где находится перинатальный центр. Там водителям запретят останавливаться рядом с учреждением. Зоны парковок это не коснется.