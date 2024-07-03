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На 30% больше «зайцев»: тест бескондукторной оплаты в автобусах Казани провален

Эксперимент с бескондукторной оплатой проезда в автобусах Казани провалился и привел к росту убытков. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил директор МУП «ПАТП № 2» Альберт Мухаметшин.

«Как минимум 30%, как у нас говорят, “зайцем” ездят, то есть не оплачивают свой проезд. Мы делали эксперимент, устанавливали бескондукторные системы на 34-й маршрут, которые едет от РКБ до Дербышек. Убыток вырос в 3 раза, вот результат бесконтрольной ситсемы оплаты».

сообщил Мухаметшин

Ранее стало известно, что до ЖК «Весна» планируют запустить автобусный маршрут.

С понедельника, 8 июля, в Казани отменят два автобусных маршрута. Еще у 10 маршрутов изменятся схемы движения.

В июне несколько трамвайных маршрутов перешли на бескондукторную оплату. Пассажиры теперь могут оплатить проезд самостоятельно с помощью электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Оплату наличными можно произвести на электронной кассе у водителя.