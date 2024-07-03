На 30% больше «зайцев»: тест бескондукторной оплаты в автобусах Казани провален

«Как минимум 30%, как у нас говорят, “зайцем” ездят, то есть не оплачивают свой проезд. Мы делали эксперимент, устанавливали бескондукторные системы на 34-й маршрут, которые едет от РКБ до Дербышек. Убыток вырос в 3 раза, вот результат бесконтрольной ситсемы оплаты».