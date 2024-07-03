Численность населения выросла в Казахстане

По информации, опубликованной на сайте Бюро, по данным на 1 июня, в стране проживал 20 139 914 человек. Последний раз данные публиковали в марте текущего года и тогда численность населения составила 20 075 271 человек. При этом 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человек.
В таблице Бюро указано, что общий прирост населения составил 106 072 человек. Растет и количество городского населения.
Сейчас в городах живут 12 552 583 казахстанцев, а 1 января в городах проживали 12 451 192 человек. В сельской местности проживают 7 587 331 казахстанцев, что тоже больше, чем в январе — 7 582 650 человек.
«Численность населения — число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени. Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории», — объяснили в Бюро.
Подробнее с показателями можно ознакомиться на сайте Бюро.