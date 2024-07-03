Численность населения выросла в Казахстане

По информации, опубликованной на сайте Бюро, по данным на 1 июня, в стране проживал 20 139 914 человек. Последний раз данные публиковали в марте текущего года и тогда численность населения составила 20 075 271 человек. При этом 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человек.