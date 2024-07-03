Жители Гагаузии требуют от властей Молдавии не блокировать строительство парка отдыха

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Жители Гагаузии вышли на протест к таможенному пункту в городе Комрат, сотрудники которого удерживают оборудование для строящегося в автономии парка отдыха и развлечений. Выступившая перед сотнями протестующих глава Гагаузии Евгения Гуцул возложила ответственность за блокирование строительства на президента Молдавии Майю Санду, премьера Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу.
«Мы снова вынуждены выйти на протест в защиту GagauziyaLand. Все заминки со строительством происходят по прямому указанию Санду, Речана и Гросу. Наши власти в Кишиневе сами ничего не строят, но они блокируют и всячески препятствуют, чтобы GagauziyaLand был достроен!» — сказала Гуцул. Она подчеркнула, что при распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС), но не в Гагаузию. Протестующие принесли плакаты «Хватит издеваться над Гагаузией», «Санду, не трогай детские мечты!», «За что ПДС наказывает наших детей?», «Требуем уважения к Гагаузии».
«GagauziyaLand — это не только место отдыха для детей, но и новые рабочие места для наших жителей. Заблокированы аттракционы и оборудование! Мы добьемся справедливости, не трогайте наших людей», — сказал в своем выступлении председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.
Ранее Санду заявила, что регионам страны, которые не поддерживают на выборах проевропейских политиков и партии, необходимо не выделять кредиты и гранты предоставляемые ЕС. Отношения Кишинева с Гагаузией обострились в прошлом после того, как на выборах главы автономии победила представитель оппозиции Гуцул. Тогда Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, а Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, и Гуцул вступила в свои полномочия. Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Ранее президент отказалась встречаться с прежним руководителем автономии Ириной Влах и руководителем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.