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Жители Гагаузии требуют от властей Молдавии не блокировать строительство парка отдыха

Выступившая перед сотнями протестующих глава автономии Евгения Гуцул возложила ответственность за блокирование строительства на президента республики Майю Санду, премьера Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу.

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Жители Гагаузии вышли на протест к таможенному пункту в городе Комрат, сотрудники которого удерживают оборудование для строящегося в автономии парка отдыха и развлечений. Выступившая перед сотнями протестующих глава Гагаузии Евгения Гуцул возложила ответственность за блокирование строительства на президента Молдавии Майю Санду, премьера Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу.

«Мы снова вынуждены выйти на протест в защиту GagauziyaLand. Все заминки со строительством происходят по прямому указанию Санду, Речана и Гросу. Наши власти в Кишиневе сами ничего не строят, но они блокируют и всячески препятствуют, чтобы GagauziyaLand был достроен!» — сказала Гуцул. Она подчеркнула, что при распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС), но не в Гагаузию. Протестующие принесли плакаты «Хватит издеваться над Гагаузией», «Санду, не трогай детские мечты!», «За что ПДС наказывает наших детей?», «Требуем уважения к Гагаузии».

«GagauziyaLand — это не только место отдыха для детей, но и новые рабочие места для наших жителей. Заблокированы аттракционы и оборудование! Мы добьемся справедливости, не трогайте наших людей», — сказал в своем выступлении председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.

Ранее Санду заявила, что регионам страны, которые не поддерживают на выборах проевропейских политиков и партии, необходимо не выделять кредиты и гранты предоставляемые ЕС. Отношения Кишинева с Гагаузией обострились в прошлом после того, как на выборах главы автономии победила представитель оппозиции Гуцул. Тогда Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, а Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, и Гуцул вступила в свои полномочия. Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Ранее президент отказалась встречаться с прежним руководителем автономии Ириной Влах и руководителем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.