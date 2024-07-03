Жители Гагаузии требуют от властей Молдавии не блокировать строительство парка отдыха

«Мы снова вынуждены выйти на протест в защиту GagauziyaLand. Все заминки со строительством происходят по прямому указанию Санду, Речана и Гросу. Наши власти в Кишиневе сами ничего не строят, но они блокируют и всячески препятствуют, чтобы GagauziyaLand был достроен!» — сказала Гуцул. Она подчеркнула, что при распределении бюджета, в формировании которого участвуют и жители автономии, инвестиции идут в регионы, которые голосуют за Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС), но не в Гагаузию. Протестующие принесли плакаты «Хватит издеваться над Гагаузией», «Санду, не трогай детские мечты!», «За что ПДС наказывает наших детей?», «Требуем уважения к Гагаузии».