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Санитарные врачи назвали безопасные пляжи в Воронежской области

Качество песка и воды соответствует требованиям.

Источник: РИА "Новости"

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах после начала купального сезона провел исследования воды и песка на популярных пляжах на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Результаты опубликовали в среду, 3 июля. По итогам исследования вода и песок соответствовали гигиеническим нормативам в местах рекреации:

  • пляж «Затон» на реке Битюг в Анне;
  • пляж «Косица» на реке Битюг в селе Садовое Аннинского района;
  • пляж «Волна» на реке Битюг в селе Бродовое Аннинского района;
  • пруд «Мутный» в селе Отрадное Бутурлиновского района;
  • пруд «Каменная Балка» в поселке Нижняя Каменка Таловского района.

— Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в местах организованного отдыха населения продолжается и находится на контроле территориального отдела, — заявили в Роспотребнадзоре.

В июне санитарные врачи не рекомендовали купаться на четырех пляжах, расположенных на территории Воронежа. В воде было выявлено превышение по параметру химического потребления кислорода (ХПК).