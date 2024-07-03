Санитарные врачи назвали безопасные пляжи в Воронежской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах после начала купального сезона провел исследования воды и песка на популярных пляжах на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Результаты опубликовали в среду, 3 июля. По итогам исследования вода и песок соответствовали гигиеническим нормативам в местах рекреации: