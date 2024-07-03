Санитарные врачи назвали безопасные пляжи в Воронежской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах после начала купального сезона провел исследования воды и песка на популярных пляжах на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Результаты опубликовали в среду, 3 июля. По итогам исследования вода и песок соответствовали гигиеническим нормативам в местах рекреации:
- пляж «Затон» на реке Битюг в Анне;
- пляж «Косица» на реке Битюг в селе Садовое Аннинского района;
- пляж «Волна» на реке Битюг в селе Бродовое Аннинского района;
- пруд «Мутный» в селе Отрадное Бутурлиновского района;
- пруд «Каменная Балка» в поселке Нижняя Каменка Таловского района.
— Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в местах организованного отдыха населения продолжается и находится на контроле территориального отдела, — заявили в Роспотребнадзоре.
В июне санитарные врачи не рекомендовали купаться на четырех пляжах, расположенных на территории Воронежа. В воде было выявлено превышение по параметру химического потребления кислорода (ХПК).