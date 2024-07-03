Казанцам придется чаще ездить с пересадками из-за «нарезки» маршрутов автобусов

«Каждая третья-четвертая поездка будет с пересадкой. Но это вынужденная мера. У нас этот показатель ниже, чем в других городах-миллионниках, потому что любая маршрутная сеть строится на эффективном использовании подвижного состава и сокращения дублирования основных маршрутов», — пояснил чиновник.