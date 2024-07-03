Казанцам придется чаще ездить с пересадками из-за «нарезки» маршрутов автобусов

«Каждая третья-четвертая поездка будет с пересадкой. Но это вынужденная мера. У нас этот показатель ниже, чем в других городах-миллионниках, потому что любая маршрутная сеть строится на эффективном использовании подвижного состава и сокращения дублирования основных маршрутов», — пояснил чиновник.
Он добавил, что в городах с числом жителей свыше 500 тыс. допускается две пересадки. Пересадки из-за изменения схем движения автобусных маршрутов с 8 июля, скорее всего, придется совершать в крупных транспортых узлах — станция метро «Яшьлек» и станция метро «Проспект Победы».
Чтобы сэкономить на проезде, в Комитете по транспорту порекомендовали пользоваться электронным проездным билетом на все автобусные маршруты (без лимита поездок на месяц), который стоит 2,5 тыс. рублей. Стоимость самой транпортной карты — 85 рублей.