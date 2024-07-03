Самый трезвый округ нашли в Казахстане

«Жители очень дружные, активные. Стараются мне во всем помогать. И я считаю своим долгом оправдать их доверие, не жалея ни сил, ни времени. Даже мелкие бытовые споры мы пытаемся решить с помощью медиации. Несмотря на то, что ситуация в селах спокойная, я чувствую большую ответственность. Ведь важно сохранить то, что мы совместными усилиями добивались годами», — говорит сотрудник полиции.