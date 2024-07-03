Сумасшедший скачок. Жителям Нижнего Тагила в один день в два раза повысили тариф за вывоз мусора

Напомним, что постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2023 номер 224-ПК уже предусматривало увеличение тарифа с 1 июля 2024 года до 787 ₽ без НДС и 944 ₽ 40 коп. с учетом НДС. Однако теперь жители Нижнего Тагила будут вынуждены платить в два раза больше — 1 тыс. 657 ₽ 88 коп. без НДС и 1 тыс. 989 ₽ 46 коп. с учетом НДС вплоть до 31.12.2024 года. Соответствующее постановление вышло также 1 июля 2024 года.