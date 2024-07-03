В РОЦИТ назвали цифровой суверенитет выгодным для экономики государства

Во-вторых, как продолжение первого пункта, — отсутствие цифрового суверенитета вынуждает государство полностью полагаться на иностранную площадку в вопросе модерации контента и защиты пользователей от злоумышленников. Как известно, мошенники освоили огромное количество схем, которые позволяют им взламывать профили авторов, распространять от их имени фейки и спам. Разумеется, от подобного не застрахована ни одна площадка. Однако на собственной платформе гораздо проще приостановить действие скомпрометированного аккаунта и снизить нанесенный злоумышленником вред. В то же время реакция зарубежной платформы на аналогичное требование может быть даже не рассмотрена.