Геленджик ставит рекорды по количеству туристов: официальные данные

«1 268 868 туристов посетило Геленджик с начала года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 10%», — заявил Богодистов.
За первый месяц лета заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий составила 98%. Это дало возможность курорту принять 650600 гостей в июне, в этом показателе зафиксирован рост на 9,2%.
По данным служб размещения санаторно-курортного комплекса бронирование уже на июль составляет 84,1%, на август — 83,6%, сентябрь — 70,5%, октябрь — 54%.
Накануне «ФедералПресс» писал, что с безопасностью в Крыму и Севастополе.