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Геленджик ставит рекорды по количеству туристов: официальные данные

ГЕЛЕНДЖИК, 3 июля, ФедералПресс. Геленджик демонстрирует рост потока туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«1 268 868 туристов посетило Геленджик с начала года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 10%», — заявил Богодистов.

За первый месяц лета заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий составила 98%. Это дало возможность курорту принять 650600 гостей в июне, в этом показателе зафиксирован рост на 9,2%.

По данным служб размещения санаторно-курортного комплекса бронирование уже на июль составляет 84,1%, на август — 83,6%, сентябрь — 70,5%, октябрь — 54%.

Накануне «ФедералПресс» писал, что с безопасностью в Крыму и Севастополе.

туризм и отдых