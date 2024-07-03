Суд отказал жене Кайрата Боранбаева в разделе конфискованного имущества

В материалах дела, выложенных в открытый доступ в судебном кабинете на портале Верховного суда говорится о том, что Шолпан Боранбаева обратилась в суд с иском к Кайрату Боранбаеву о разделе общего имущества — помещения и земельного участка, расположенного по проспекту Аль-Фараби в Алматы. В документе отмечается, что имущество является их совместной собственностью, потому истец просил выделить 50% доли в натуре.
Однако в ходе подготовки дела к судебному разбирательству выяснилось, что это имущество было конфисковано в доход государства по приговору горсуда Астаны. Между тем, 1 июля суд Медеуский суд вынес решение по иску.
«В удовлетворении иска Боранбаевой Шолпан к Боранбаеву Кайрату Советаевичу о разделе общего имущества супругов, путем выделения 50% доли в натуре, отказать. На решение суда могут быть поданы апелляционные жалобы», — говорится в решении суда.
Дело Кайрата Боранбаева
Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года — его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем. Суд по делу начался в конце декабря 2022 года.
Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы. Сам Боранбаев вину не признавал и заявлял, что не понял, в чем его обвиняют. В марте 2023 года Боранбаева признали виновным: он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей.
Его «сообщники», соучредитель «АзияГазЧунджа» Роман Наханов и бывший зампред правления АО «Qazaq Gaz» Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы. В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.
Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге — в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры
Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси. В октябре 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства. А здесь можно узнать, какие еще активы Боранбаева вернули государству.