Суд отказал жене Кайрата Боранбаева в разделе конфискованного имущества

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге — в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т. д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок — теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания. В середине октября прошлого года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности № 7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Но уже через неделю суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Бизнесмена выпустили из тюрьмы. В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его.