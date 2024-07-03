В Екатеринбурге состоится триатлон IronStar

Соревнования пройдут в Екатеринбурге во второй раз. Стартовый городок разместят на стадионе Динамо. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда. Велогонка будет организована по центральным улицам Екатеринбурга и федеральной трассе Ново-Московского тракта. Беговой этап — вдоль набережной Городского пруда.