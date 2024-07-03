Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге состоится триатлон IronStar

Принято решение провести соревнования IronStar в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге состоится триатлон IronStar, как и было запланировано. Соревнования пройдут 14 июля. Об этом сообщили в Управлении по спорту Администрации города Екатеринбурга.

Ранее проведение триатлона было под вопросом. Соревнования могли не состоятся из-за информации Роспотребнадзора о несоответствии воды в Городском пруду нормам СанПИН. Она не подходит для купания.

— Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге во второй раз. Стартовый городок разместят на стадионе Динамо. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда. Велогонка будет организована по центральным улицам Екатеринбурга и федеральной трассе Ново-Московского тракта. Беговой этап — вдоль набережной Городского пруда.