В Екатеринбурге состоится триатлон IronStar, как и было запланировано. Соревнования пройдут 14 июля. Об этом сообщили в Управлении по спорту Администрации города Екатеринбурга.
Ранее проведение триатлона было под вопросом. Соревнования могли не состоятся из-за информации Роспотребнадзора о несоответствии воды в Городском пруду нормам СанПИН. Она не подходит для купания.
— Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Соревнования пройдут в Екатеринбурге во второй раз. Стартовый городок разместят на стадионе Динамо. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда. Велогонка будет организована по центральным улицам Екатеринбурга и федеральной трассе Ново-Московского тракта. Беговой этап — вдоль набережной Городского пруда.