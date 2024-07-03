На авансцену выходит антициклон: жара на Урале усилится 4 и 5 июля

Вместе с ростом показаний барометров облаков станет меньше и обойдется без значимых дождей, а температурный фон подрастет и окажется выше климатической нормы на 3−5 градусов.
В Челябинской области 4 июля при переменной облачности без существенных осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — северный 4−9 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−17, в низинах — до 9, днем в четверг плюс 27−32.
В пятницу удержится переменная облачность, днем при плюс 27−32 местами прошумят кратковременные дожди, грозы, ночью — преимущественно без осадков и плюс 15−20. Ветер 5 июля ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — северо-западный, северный 4−9 м/с.
В субботу днем местами небольшие дожди и плюс 26−31, ночью — преимущественно без осадков, плюс 15−20. Ветер северной четверти 3−8 м/с, днем 6 июля отдельные порывы до 13 м/с.
Непосредственно в Челябинске ночью 4 июля будет плюс 15−17, 5 и 6 июля — плюс 18−20. Днем в четверг прогнозируется плюс 29−31, пятницу — 30−32, кратковременный дождь, гроза, субботу — 26−28 градусов.