Воронежцы задыхаются от удушливого запаха жжёной резины

Из-за химической вони люди не могут открыть окна и подышать свежим воздухом. Отметим, что в жару +33° ночь — единственная возможность почувствовать хотя бы немного прохлады. К сожалению, пока запах не устранён, люди вынуждены спать с закрытыми форточками.