Воронежцы задыхаются от удушливого запаха жжёной резины, о таких проблемах в соцсетях рассказали жители улиц Чапаева, Димитрова и Краснознаменной.
Из-за химической вони люди не могут открыть окна и подышать свежим воздухом. Отметим, что в жару +33° ночь — единственная возможность почувствовать хотя бы немного прохлады. К сожалению, пока запах не устранён, люди вынуждены спать с закрытыми форточками.
«Наверно, какой-то из заводов стравливает выбросы. Может быть шинный или синтезкаучук. Но это просто предположение. Когда ветер с левого берега, всегда этот запах. Чей конкретно — неизвестно», — поделился один из воронежцев.