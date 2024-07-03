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Воронежцы задыхаются от удушливого запаха жжёной резины

С такими проблемами столкнулись жители улиц Чапаева, Димитрова и Краснознаменной.

Воронежцы задыхаются от удушливого запаха жжёной резины, о таких проблемах в соцсетях рассказали жители улиц Чапаева, Димитрова и Краснознаменной.

Из-за химической вони люди не могут открыть окна и подышать свежим воздухом. Отметим, что в жару +33° ночь — единственная возможность почувствовать хотя бы немного прохлады. К сожалению, пока запах не устранён, люди вынуждены спать с закрытыми форточками.

«Наверно, какой-то из заводов стравливает выбросы. Может быть шинный или синтезкаучук. Но это просто предположение. Когда ветер с левого берега, всегда этот запах. Чей конкретно — неизвестно», — поделился один из воронежцев.

экология