Как отметят День семьи, любви и верности 2024 в Новосибирске

В ДК «Прогресс» (ул. Красный проспект, 167) пройдет интерактивная программа арт-кварталы «Прогресса» посвященная Дню почитания святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Вход свободный.
В Советском районе (ул. Новоморская, 18) состоится Всероссийский Фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского». Гости увидят персональные выставки, авторские мастер-классы, творческие встречи, конкурсы, дефиле, презентации клубов. Все вместе изготовят лоскутное одеяло.
В парках пройдут развлекательные программы для всей семьи.
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Фестиваль «Семейный выходной»
7 июля в 15:50 в Нарымском сквере Новосибирска
Семьи смогут забыть о повседневных обязанностях и провести время с любимыми людьми. Фестиваль предлагает разнообразные активности для каждого члена семьи, будь то родители, дети или даже дедушки с бабушками. Участие бесплатное по регистрации.
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Фестиваль «Семья в книге, книга в семье»
8 июля в 15:00 в парке «Первомайский»
Во время фестиваля состоятся театрализованные игры, мастер-классы, фотозоны, квесты, подвижные и настольные игры. Все мероприятия площадок выстроены вокруг книги и чтения, пройдут в интерактивном формате и будут интересны посетителям любого возраста. Вход свободный.
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Под семейным зонтиком
8 июля в 11:00 в областной детской библиотеке
В программе: семейная игротека, мини-акция «Прочитай газету — получи конфету», фотозона с разнообразными аксессуарами «Среди книг и ромашек», выставка-игра «Жили-были семьи в сказках». На крыльце библиотеки будет проведена семейная викторина с оформлением экспромт-плаката. Вход свободный.
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День памяти Петра и Февронии Муромских
14 июля с 12:00 в Нарымском сквере
Мероприятие откроет молебен в честь святых. Празднование начнется в 12:30, запланировано выступление творческих коллективов, будут работать игровые площадки и развлекательные зоны, состоятся мастер-классы по рукоделию. В 15:00 начнется молодежный бал, завершит вечер парад колясок. Вход свободный.
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В честь праздника 8 июля в Новосибирске дополнительно будут работать два ЗАГСа: Октябрьского района и Центрального округа. Они приняли решение открыть свои двери, чтобы пары смогли зарегистрировать брак в праздничный день.