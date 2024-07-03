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СМИ: Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Православные активисты из движения «Сорок сороков» обратились к московским управлениям МВД и ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию американскому рэперу Канье Уэсту. По словам руководителя движения Георгия Солдатова, в указанные ведомства уже направлена соответствующая жалоба. Причиной обращения стали слухи о запланированном выступлении артиста в Москве 6 сентября. RTVI получил подтверждение данной информации от Солдатова.

В заявлении, опубликованном в ряде телеграм-каналов, цитируется текст песни «Vultures» из одноименного альбома Уэста, выпущенного в 2024 году. Солдатов пояснил, что сторонники «Сорока сороков» сообщили об оскорбительнмо содержании данной композиции через форму обратной связи после того, как стало известно о визите рэпера в Москву 30 июня.

Мы проверили <…>, пройти мимо не смогли, приняли решение реагировать. Здесь действительно прямое, пренебрежительное, оскорбительное отношение к русским женщинам или к образу русской женщины. Считаем, что подобное творчество на любой сцене в России недопустимо.

Георгий Солдатов
директор движения «Сорок сороков» (цитата по «RTVI»)

На этом основании движение заключило, что творчество Уэста содержит признаки экстремизма (статья 20.3.1 КоАП) из-за пропаганды неполноценности женщин русской национальности, а также дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и пропаганды наркотиков (часть 2 статьи 6.13 КоАП).

Движение просит МВД и ФСБ «в целях защиты нравственности, в том числе несовершеннолетних» признать пребывание Канье Уэста в России нежелательным и предпринять меры, чтобы его не допустить.

Основной вопрос, на мой взгляд, — готово ли наше общество терпеть мирового исполнителя, неважно какого уровня, с каким доходом, с какой популярностью, с такими текстами или нет? На наш взгляд, каким бы известным исполнителем человек ни был, такие тексты терпеть нельзя.

Георгий Солдатов
директор движения «Сорок сороков» (цитата по «RTVI»)

Активисты уверены, что после таких высказываний в песне Канье Уэст «должен бояться приближаться к нашей границе, смотреть на нее издалека и мечтать тихо вновь когда-то оказаться на пароходе на Москва-реке, предварительно искренне раскаявшись со слезами, возможно, на коленях».

В ответ на замечание, что этот куплет исполнен не Канье Уэстом, а его соавтором рэпером Ty Dolla Sign, Солдатов отметил, что подобное заявление следовало бы направить и ему, но это не отменяет претензий к Уэсту.

«Независимо от того, кто произнес эти строки, ответственность разделяют все причастные. Поскольку альбом приписывается Уэсту, вопросы к нему», — заключил Солдатов.

Канье Уэст посетил Москву 29—30 июня, став первым среди западных знаменитостей такого масштаба в столице после начала военной операции на Украине. По данным телеграм-канала Baza, рэпер приезжал из-за выбора площадки для концерта, запланированного на 6 сентября. Организаторы выступления якобы выбирают между стадионами «Лужники» и «ВТБ Арена»Динамо») В пресс-службе «ВТБ Арены» не подтвердили RTVI информацию о концерте.

Нина Лютикова