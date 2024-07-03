СМИ: Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Основной вопрос, на мой взгляд, — готово ли наше общество терпеть мирового исполнителя, неважно какого уровня, с каким доходом, с какой популярностью, с такими текстами или нет? На наш взгляд, каким бы известным исполнителем человек ни был, такие тексты терпеть нельзя.