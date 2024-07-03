СМИ: Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

В заявлении, опубликованном в ряде телеграм-каналов, цитируется текст песни «Vultures» из одноименного альбома Уэста, выпущенного в 2024 году. Солдатов пояснил, что сторонники «Сорока сороков» сообщили об оскорбительнмо содержании данной композиции через форму обратной связи после того, как стало известно о визите рэпера в Москву 30 июня.
Мы проверили <…>, пройти мимо не смогли, приняли решение реагировать. Здесь действительно прямое, пренебрежительное, оскорбительное отношение к русским женщинам или к образу русской женщины. Считаем, что подобное творчество на любой сцене в России недопустимо.
На этом основании движение заключило, что творчество Уэста содержит признаки экстремизма (статья 20.3.1 КоАП) из-за пропаганды неполноценности женщин русской национальности, а также дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и пропаганды наркотиков (часть 2 статьи 6.13 КоАП).
Основной вопрос, на мой взгляд, — готово ли наше общество терпеть мирового исполнителя, неважно какого уровня, с каким доходом, с какой популярностью, с такими текстами или нет? На наш взгляд, каким бы известным исполнителем человек ни был, такие тексты терпеть нельзя.
Активисты уверены, что после таких высказываний в песне Канье Уэст «должен бояться приближаться к нашей границе, смотреть на нее издалека и мечтать тихо вновь когда-то оказаться на пароходе на Москва-реке, предварительно искренне раскаявшись со слезами, возможно, на коленях».
В ответ на замечание, что этот куплет исполнен не Канье Уэстом, а его соавтором рэпером Ty Dolla Sign, Солдатов отметил, что подобное заявление следовало бы направить и ему, но это не отменяет претензий к Уэсту.
Канье Уэст посетил Москву
Нина Лютикова