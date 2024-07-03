В Волгограде переименовали три остановки и дали названия пяти новым

Так, иначе теперь будет называться остановка «Завод им. Петрова» в Советском районе — ее переименовали в «Завод “Волгограднефтемаш”. Вместо “Магазина “Радеж” в Дзержинском транспорт будет останавливаться на “Улице Танкистов”, а остановка “Завод “Газоаппарат” превратилась в “Колледж ресторанного сервиса”.