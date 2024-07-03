В Волгограде переименовали три остановки и дали названия пяти новым

В Волгограде привязали названия остановок общественного транспорта к существующим рядом с ними объектам. В результате переименовали три остановки и дали названия пяти новым в Дзержинском, Советском и Кировском районах, сообщили в мэрии.
Так, иначе теперь будет называться остановка «Завод им. Петрова» в Советском районе — ее переименовали в «Завод “Волгограднефтемаш”. Вместо “Магазина “Радеж” в Дзержинском транспорт будет останавливаться на “Улице Танкистов”, а остановка “Завод “Газоаппарат” превратилась в “Колледж ресторанного сервиса”.
Появилось в Волгограде и пять новых названий остановочных пунктов. На улице Рокоссовского, 129 в Дзержинском районе теперь будет остановка «Улица Хиросимы». В Кировском «Улица Санаторная» — на 64-й Армии, 143, на остановках на улице Санаторной — «Колизей», «Аквапарк “Акватория” и “Центр реабилитации “Волгоград”.