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Самочка ленивца в Калининградском зоопарке оказалась самцом

Специалисты провели исследование и пришли к этому выводу.

Источник: Калининградский зоопарк

Самка двупалого ленивца по кличке Берди, которая живет в Калининградском зоопарке с 2019 года оказалась… самцом. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Оказывается, у ленивцев отсутствует половой диморфизм. Разобрать, кто самец, а кто самка внешне нельзя.

«Разняв очередную свару самца Сбышека и самки Берди, киперы заподозрили неладное и обратились к медицинской науке. И наука не подвела! УЗИ, а затем и генетический тест, сделанный в столичной лаборатории, расставили все точки над Ё: детишек нам ждать не приходится. Оба ленивца — самцы», — прокомментировали в зоопарке.

Теперь в зоопарке озадачились поиском самки с мечтой получить потомство.

Напомним, молодая самка (как тогда думали) двупалого ленивца прибыла из Екатеринбурга в 2019 году. Родилось животное в 2018 году.

флора и фауна