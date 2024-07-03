Самочка ленивца в Калининградском зоопарке оказалась самцом

Самка двупалого ленивца по кличке Берди, которая живет в Калининградском зоопарке с 2019 года оказалась… самцом. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Оказывается, у ленивцев отсутствует половой диморфизм. Разобрать, кто самец, а кто самка внешне нельзя.
«Разняв очередную свару самца Сбышека и самки Берди, киперы заподозрили неладное и обратились к медицинской науке. И наука не подвела! УЗИ, а затем и генетический тест, сделанный в столичной лаборатории, расставили все точки над Ё: детишек нам ждать не приходится. Оба ленивца — самцы», — прокомментировали в зоопарке.
Теперь в зоопарке озадачились поиском самки с мечтой получить потомство.
Напомним, молодая самка (как тогда думали) двупалого ленивца прибыла из Екатеринбурга в 2019 году. Родилось животное в 2018 году.