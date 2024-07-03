Самочка ленивца в Калининградском зоопарке оказалась самцом

«Разняв очередную свару самца Сбышека и самки Берди, киперы заподозрили неладное и обратились к медицинской науке. И наука не подвела! УЗИ, а затем и генетический тест, сделанный в столичной лаборатории, расставили все точки над Ё: детишек нам ждать не приходится. Оба ленивца — самцы», — прокомментировали в зоопарке.