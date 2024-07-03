Центробанк выпустил памятную монету в честь Перми

На пермских заводах произвели и отправили на фронт более 13 миллионов минометных снарядов, около 3 миллионов реактивных зарядов для «Катюш», более 10 миллионов пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов. Каждый третий артиллерийский снаряд был укомплектован пермским взрывателем. На Мотовилихинском заводе была изготовлена каждая четвертая пушка для советской армии. Кстати, именно из мотовилихинской пушки 20 апреля 1945 года был сделан первый выстрел по Берлину. А завод № 19 имени Сталина («Пермские моторы») выпустил 30 тысяч авиационных моторов — 15 процентов из всех произведенных на предприятиях СССР.