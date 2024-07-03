Центробанк выпустил памятную монету в честь Перми

В Перми 2 июля презентовали памятную монету «Пермь — город трудовой доблести». Такие 10-рублевые монеты Центробанк выпустил в честь четырех российских городов трудовой доблести — Перми, Саратова, Самары, Томска.
Напоминание о подвиге предков.
Дата презентации монеты была выбрана не случайно.
— 2 июля 2020 года стало значимой датой в истории нашего города, — отметил на презентации Сергей Трошков, заместитель главы администрации Перми. — В этот день указом президента Российской Федерации Владимира Путина Перми было присвоено почетное звание «Город — трудовой доблести». Так был отмечен значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
А с этого года 2 июля в Перми официально стало Днем города трудовой доблести. Указ о признании новой памятной даты подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
— Таким образом увековечен подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, отмечен значительный вклад в достижение Победы пермяков, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявивших при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Наш город по-прежнему, как и много лет назад, вносит ощутимый вклад в формирование промышленной мощи и доблести нашей страны, — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
В годы войны в тылу трудились около 100 тысяч пермяков. В фонд обороны жители города пожертвовали 500 миллионов рублей. Собранные деньги были направлены на создание танковой колонны, десятки эскадрилий, торпедных и бронекатеров.
Также на фронт были направлены 170 вагонов с теплыми вещами и 280 вагонов с подарками для бойцов. 35 тысяч литров крови сдали пермские доноры. Жители Перми обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции.
На пермских заводах произвели и отправили на фронт более 13 миллионов минометных снарядов, около 3 миллионов реактивных зарядов для «Катюш», более 10 миллионов пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов. Каждый третий артиллерийский снаряд был укомплектован пермским взрывателем. На Мотовилихинском заводе была изготовлена каждая четвертая пушка для советской армии. Кстати, именно из мотовилихинской пушки 20 апреля 1945 года был сделан первый выстрел по Берлину. А завод № 19 имени Сталина («Пермские моторы») выпустил 30 тысяч авиационных моторов — 15 процентов из всех произведенных на предприятиях СССР.
Все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети из всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой промышленностью страны, были произведены в Перми.
За годы войны предприятия города получили 11 орденов — высших государственных наград. Три из них получил завод № 172 имени Молотова — Мотовилихинский завод.
Памятная монета, выпущенная в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести», призвана напоминать о доблестном подвиге предков.
Тираж — миллион штук.
— Монета «Пермь — город трудовой доблести» выполнена не из драгоценного металла, а из сплава, — рассказал Алексей Моночков, управляющий отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России. — На ней размещены рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла» и надписи: «Пермь» и «Города трудовой доблести». А на другой стороне в центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним. Если вы присмотритесь, то увидите, что внутри цифры «0» имеется защитный элемент, под разными углами видны число «10» или надпись «руб». Это является подтверждением подлинности монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
В отличие от юбилейной серебряной монеты номиналом в 3 рубля, посвященной 300-летию Перми, которую выпустил Центробанк в прошлом году, новая монета будет обычным средством платежа. Нет, конечно, юбилейной монетой тоже можно расплатиться в магазине, но ее там примут по номиналу, в то время как на нумизматических онлайн-площадках стоимость серебряных «трех рублей» составляет десятки тысяч. А 10-рублевая монета так и будет стоить 10 рублей.
Тираж памятной монеты составил миллион штук. В теории, хватило бы каждому жителю Перми в качестве сувенира. Но монеты с пермской символикой будут распространяться по всей территории России. Они появятся в обращении уже в ближайшие дни.
«Подставили ящики, чтобы достать до станка».
Также 2 июля на площади Карла Маркса состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню трудовой доблести города Перми.
Оно прошло возле стелы «Пермь — город трудовой доблести» и началось с церемонии выноса знамен Государственного комитета обороны СССР, которые были переданы на вечное хранение пермским предприятиям — победителям Всесоюзного социалистического соревнования.
«Пришли на заводы работать мальчишки Урала, Подставили ящики, чтобы достать до станка», — прозвучало знаменитое стихотворение пермского поэта Владимира Радкевича о банке варенья, посвященное подросткам, которые в войну трудились на заводах.
Символом того поколения стал 12-летний Валя Кусакин, юный работник моторостроительного завода, фотография которого на ящике перед станком, была увековечена в центре композиции у подножия стелы.
Праздничную концертную программу исполнили музыканты Пермского губернского оркестра.
— Также возле стелы прошла церемония вручения 14-летним пермякам их первых паспортов, — рассказал Эдуард Соснин. — Кроме того, за вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд благодарственным письмом губернатора Пермского края были награждены 11 сотрудников пермских предприятий, а приказом Минобороны РФ за личный вклад медалью «За укрепление боевого содружества» был награжден директор компании «Омикрон» Владимир Решетников.
А вечером на «Заводе Шпагина» для тружеников тыла, трудовых династий прошел тематический концерт «Люди труда — гордость Перми». Для них выступили творческие коллективы города. После завершения мероприятия каждый из почетных зрителей получил памятную монету «Пермь — город трудовой доблести».