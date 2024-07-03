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Власти Пионерского рассказали, чего ждать от главного праздника курорта в 2024 году

День города отметят 13 июля.

В Пионерском 13 июля отметят День города-День рыбака. Администрация муниципалитета рассказала, чего ждать от праздника.

Запланирована следующая программа:

  • 11:00 — встреча Нептуна у сквера на улице Портовой;
  • 11:10 — торжественное открытие праздника в городском парке;
  • с 11:30 до 22:00 — гала-концерт в городском парке;
  • 12:00 — раздача бесплатной рыбацкой ухи;
  • 14:00 — соревнование по силовому экстриму;
  • с 13:00 до 17:00 — в парке «Карася» — «Славянское братство»: народные песни, игры, танцы, праздничная лотерея;
  • 18:00 — 00:00 — танцы зумба и бачата, вокальная группа «CODA», диджей Джошуа + африканские танцы, файер-шоу на песке, пляжная дискотека.

Весь день будут работать выставка ретроавтомобилей, ярмарка мастеров народного творчества и праздничная фотозона.

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