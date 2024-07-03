Власти Пионерского рассказали, чего ждать от главного праздника курорта в 2024 году

В Пионерском 13 июля отметят День города-День рыбака. Администрация муниципалитета рассказала, чего ждать от праздника.
Запланирована следующая программа:
- 11:00 — встреча Нептуна у сквера на улице Портовой;
- 11:10 — торжественное открытие праздника в городском парке;
- с 11:30 до 22:00 — гала-концерт в городском парке;
- 12:00 — раздача бесплатной рыбацкой ухи;
- 14:00 — соревнование по силовому экстриму;
- с 13:00 до 17:00 — в парке «Карася» — «Славянское братство»: народные песни, игры, танцы, праздничная лотерея;
- 18:00 — 00:00 — танцы зумба и бачата, вокальная группа «CODA», диджей Джошуа + африканские танцы, файер-шоу на песке, пляжная дискотека.
Весь день будут работать выставка ретроавтомобилей, ярмарка мастеров народного творчества и праздничная фотозона.