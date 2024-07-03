На Дону выявили отклонения от норм в более 50% проб питьевой воды

Специалисты ведомства брали пробы из централизованных систем питьевого водоснабжения. Так, они выяснили, что в Ростовской области жесткость питьевой воды может достигать 100%. Удельный вес сульфатов составил 30,24%. Также в одной пробе горячей воды обнаружили возбудитель легионеллеза (острое инфекционное заболевание).