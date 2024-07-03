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На Дону выявили отклонения от норм в более 50% проб питьевой воды

В Ростовской области в 51% проб питьевой воды оказался почти втрое превышенным среднероссийский уровень санитарнохимических показателей (17,15%).

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора в исследовании «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году».

Специалисты ведомства брали пробы из централизованных систем питьевого водоснабжения. Так, они выяснили, что в Ростовской области жесткость питьевой воды может достигать 100%. Удельный вес сульфатов составил 30,24%. Также в одной пробе горячей воды обнаружили возбудитель легионеллеза (острое инфекционное заболевание).

В целом в 37 субъектах России в пробах питьевой воды были зафиксированы нарушения гигиенических нормативов.

ЖКХ