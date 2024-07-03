Сильная жара и засуха угрожают посевам в Волгоградской области

Гидрометцентр России предупредил об угрозе посевам яровых и озимых культур в Волгоградской области из-за засухи и сильной жары до +41 градуса. Такое пекло продержится в регионе минимум до 5 июля. Самыми жаркими станут часы с 13.00 до 15.00. Тем временем, в Волгограде объявили четыре уровня погодной опасности на ближайшие двое суток.