Дожди, грозы и до +32°С. Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 июля в Беларуси

Завтра по востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30−32 градусов тепла. Объявлен оранжевый уровень опасности.



В целом в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируют сильные дожди, возможен град.



Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку он будет сильным порывистым.



Минимальная температура воздуха ночью составит 13−19 градусов тепла, максимальная днем — от плюс 18 по северо-западу до плюс 32 по востоку.