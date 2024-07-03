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Дожди, грозы и до +32°С. Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 июля в Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси 4 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +21°

Завтра по востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30−32 градусов тепла. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В целом в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируют сильные дожди, возможен град.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку он будет сильным порывистым.

Минимальная температура воздуха ночью составит 13−19 градусов тепла, максимальная днем — от плюс 18 по северо-западу до плюс 32 по востоку.