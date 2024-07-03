В центре Омска автобус № 62 будет ездить по новой схеме

Мэр Сергей Шелест сообщил о том, что в центре Омска меняется схема движения автобуса № 62. Связано это с тем, что на тепловых сетях по улице Тарская будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Ремонт запланирован на участке от улицы Ленина до перекрёстка улиц Спартаковская и Петра Некрасова.
Автобус № 62 при движении от конечной остановки «КДЦ “Маяковский” будет ездить по улицам Красный Путь, Ленина, Юбилейному мосту и далее по утверждённому маршруту. Изменения действуют уже сегодня, 3 июля, и продлятся до девяти часов утра 4 июля.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что изменилась схема движения двух автобусов на Левобережье. Связано это с открытием проезда через перекрёсток на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Степанца.