В центре Омска автобус № 62 будет ездить по новой схеме

Мэр Сергей Шелест сообщил о том, что в центре Омска меняется схема движения автобуса № 62. Связано это с тем, что на тепловых сетях по улице Тарская будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Ремонт запланирован на участке от улицы Ленина до перекрёстка улиц Спартаковская и Петра Некрасова.