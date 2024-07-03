Эксперты рассказали, как охладить помещение без кондиционеров в жару

Кроме того, важно правильно проветривать помещение, когда температура на улице минимальная, а именно в период с 4 до 7 утра. Эксперты советуют не забывать о влажной уборке, ведь регулярное мытье полов также способно снизить температуру в квартире. Создать прохладу в помещении помогут комнатные растения, которые не только очищают воздух, но и увлажняют его.