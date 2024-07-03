Эксперты рассказали, как охладить помещение без кондиционеров в жару

Эксперты поделились советами, как легче перенести жару и охладить помещение без использования кондиционера.
Чтобы снизить температуру воздуха в квартире, нужно ограничить доступ солнечных лучей. Для этого хорошо подойдут плотные шторы, жалюзи, фольга или пленка.
В жаркие дни вентилятор также может стать настоящим спасением. Усилить охлаждающий эффект можно, разместив перед прибором тару со льдом или бутылку с водой, что позволит холодному воздуху равномерно распределиться по помещению, снижая температуру. Также могут помочь специальные увлажнители воздуха.
Кроме того, важно правильно проветривать помещение, когда температура на улице минимальная, а именно в период с 4 до 7 утра. Эксперты советуют не забывать о влажной уборке, ведь регулярное мытье полов также способно снизить температуру в квартире. Создать прохладу в помещении помогут комнатные растения, которые не только очищают воздух, но и увлажняют его.
Во время жары рекомендуется минимизировать использование бытовых приборов и электроники, так как они увеличивают температуру воздуха, передает «Вечерняя Москва».
Повышение температуры в ночные часы выше показателя плюс 18 градусов метеорологи условно называют «тропическими ночами». Негативное влияние таких климатических показателей может быть вызвано обострением хронических недугов и иными последствиями для организма. «ВМ» узнала, как пережить этот период.