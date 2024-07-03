Жара отступит: синоптик Позднякова предупредила о резком ухудшении погоды в Москве

Жаркая погода с аномальными температурными показателями спадет в столичном регионе уже в ближайшие выходные. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Уже в субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, столбики термометра в столичном регионе начнут понижаться до более приемлемых температурных показателей. В последний рабочий день недели в мегаполисе температурный фон понизится более чем на 10 градусов, сообщила специалист.
— Стоит сказать, что именно в предстоящую пятницу в Москве случится переломный момент в погоде. Так, именно 5 июля в городе ожидается довольно резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться осадками, градом, грозами, скорость ветра может достигать 20−25 метров в секунду. Это довольно опасное явление для города, поэтому горожанам стоит быть внимательными, — предупредила синоптик.
«Бунт стихии» прекратится ближе к выходным дням, заверила метеоролог.
— В субботу местами возможен кратковременный дождь, а вот в воскресенье осадков не предвидится. Тем не менее мы ожидаем понижение температуры в субботу до 17−19 градусов ночью, а днем — до 23−25 градусов. Это все еще показатели выше климатической нормы, но всего на 2−2,5 градуса, — отметила Позднякова.
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По прогнозу специалиста, в воскресенье, 7 июля, минимальная температура в ночные часы в столичном регионе будет в пределах 10−15 градусов, а дневная — около плюс 24−29.
— То есть погода будет вполне комфортной для отдыха на природе. В начале же следующей недели в Москве осадков не ожидается. В понедельник и вторник, 8-го и 9-го числа, мы практически будем в центре антициклона. Ночи вновь станут более теплыми, возможно, даже душными. К середине недели температурные показатели в ночные часы достигнут 15−20 градусов, а днем будут колебаться в пределах 24−29 градусов, — пообещала метеоролог.
Подобные показатели сохранятся до конца недели, добавила синоптик.