Жара отступит: синоптик Позднякова предупредила о резком ухудшении погоды в Москве

— То есть погода будет вполне комфортной для отдыха на природе. В начале же следующей недели в Москве осадков не ожидается. В понедельник и вторник, 8-го и 9-го числа, мы практически будем в центре антициклона. Ночи вновь станут более теплыми, возможно, даже душными. К середине недели температурные показатели в ночные часы достигнут 15−20 градусов, а днем будут колебаться в пределах 24−29 градусов, — пообещала метеоролог.