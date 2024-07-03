В Анапе и Геленджике забрали животных у пляжных фотографов

В Анапе сфотографироваться с животными предлагали двое 26-летних жителей. Они работали на набережной «Паралия», где организовали фотосессии с попугаем и парой лемуров. Во время проверки они предоставили документы только на животных. На ведение коммерческой деятельности лицензия отсутствовала.