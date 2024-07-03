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В Анапе и Геленджике забрали животных у пляжных фотографов

В Анапе и Геленджике пляжные фотографы предлагали снимки с попугаями, совами, голубями и лемурами.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе и Геленджике забрали животных у пляжных фотографов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Снимки с животными предлагали 27-летний и 30-летняя краснодарцы. Отдыхающие могли сделать на набережной фото с тремя совами породы «Сипуха» и двумя домашними голубями. Животных у фотографов изъяли и передали в контактный зоопарк Геленджика. Ветеринары проверят их состояние.

«Сотрудники полиции проводят проверку на предмет жесткого обращения с животными», — уточнили в региональном управлении МВД.

В Анапе сфотографироваться с животными предлагали двое 26-летних жителей. Они работали на набережной «Паралия», где организовали фотосессии с попугаем и парой лемуров. Во время проверки они предоставили документы только на животных. На ведение коммерческой деятельности лицензия отсутствовала.

«Полицейские составили на обоих правонарушителей протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ», — сообщили в ГУ МВД по краю.